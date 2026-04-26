Il Teatro La Fenice ha annunciato la fine della collaborazione con il maestro Beatrice Venezi, dopo mesi di tensioni e proteste. Il ministro competente ha dichiarato di voler chiarire la situazione e di sgomberare ogni possibile equivoco riguardo alla decisione. La rottura delle relazioni tra il teatro e la direttore musicale si inserisce in un periodo di discussioni pubbliche e di dissensi tra le parti coinvolte.

Dopo mesi di tensioni e proteste, la Fenice comunica la rottura definitiva delle collaborazioni con il maestro Beatrice Venezi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Le dichiarazioni "gravi e offensive" rilasciate dal maestro al quotidiano argentino La Nación La rottura è ormai ufficiale. LaFondazione del Teatro La Feniceha deciso di interrompere ogni rapporto futuro con la direttrice d’orchestraBeatrice Venezi. Una scelta maturata dopo settimane di tensioni e polemiche, esplose definitivamente con alcunedichiarazioni pubbliche ritenute “gravi e offensive”nei confronti dell’orchestra. “La Fondazione ribadisce il proprioimpegno nella promozione di un ambiente fondato sul rispetto reciproco,sulla collaborazione e sull’eccellenza artistica”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro Fenice, stop collaborazione con Venezi. Ministro Giuli: ‘Sgombriamo il campo da equivoci’

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