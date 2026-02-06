Il Nord d’Italia gode di un cielo più sereno, il sole fa capolino e le temperature salgono, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia. Al centro e al sud, invece, continua a piovere, con mareggiate che si fanno sentire lungo le coste. La differenza di tempo tra le due zone resta evidente, e le previsioni indicano che questa situazione potrebbe durare ancora qualche giorno.

Il Nord tira un sospiro di sollievo con il meteo che resta clemente, mentre il Centro-Sud ancora no perché tutt’ora alle prese con il maltempo. La perturbazione che negli ultimi giorni ha bagnato mezza Italia si allontana in fretta dalle regioni settentrionali, lasciando spazio a schiarite e temperature tutto sommato gradevoli per il periodo. Più a sud, invece, il tempo resta ostinato, con piogge, rovesci e mare agitato, che continuano a farla da padrone. Prosegue la tregua dal maltempo al Nord. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il flusso atlantico concede una pausa al Settentrione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il meteo spacca in due l'Italia: prosegue la tregua dal maltempo al Nord, mentre piogge e mareggiate insistono al Centro-Sud

