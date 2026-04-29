Il meteo del weekend del Primo Maggio

Per il fine settimana del Primo Maggio sono previste nuvole e pioggia di breve durata, dopo alcuni giorni di stabilità e temperature primaverili. La situazione meteorologica si modifica rispetto al periodo precedente, caratterizzato da giornate soleggiate e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche cambiano con l'arrivo di nuvole e precipitazioni che dureranno poco, lasciando spazio a schiarite nel corso della giornata.

Dopo una fase di stabilità, con temperature decisamente primaverili, tornano nuvole pioggia, ma di breve durata.Mercoledì 29 aprile, i cieli sono prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, e temperatura massima registrata di 26°C (minima di 14°C).Verso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it previsioni meteo del Primo Maggio. Notizie correlate Meteo, le previsioni per il weekend lungo del primo maggio a UdineMentre ci apprestiamo a salutare il weekend del 25 aprile, è già il momento di proiettarsi verso il fine settimana “allungato” del primo maggio che... Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calo delle temperature e forte vento, si va verso un primo maggio più rigido; Meteo Ponte 1° Maggio: qualche insidia per la Festa dei Lavoratori, nel Weekend ecco l'Anticiclone Africano; Meteo, tempo stabile con piogge locali: Primo maggio fresco; Previsioni meteo primo maggio 2026, qualche temporale (ma non ovunque). Ecco dove pioverà. Il bivio meteo sul ponte del primo maggio tra ombrelli in città e ombrelloni in spiaggia. Ma dopo il weekend di quasi estate cambia tuttoUn vortice ciclonico posizionato sulla Russia continua a richiamare correnti di aria artica verso l'Europa ma l'Italia resterà ai margini: temperature fino a 26 gradi segneranno l'apertura della stagi ... today.it Meteo verso il Primo maggio, Italia divisa in due: maltempo al Nord e sole al SudAddio bel tempo al Nord, il meteo cambia volto in Italia e già domani si profila una brusca virata per le regioni settentrionali con il ritorno del maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile m ... adnkronos.com Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com Dl Primo maggio approvato: si punta su bonus giovani, isopensione e tutela per i rider – Ecco tutte le novità Le aziende che stabilizzano lavoratori con contratti a termine potranno beneficiare di una decontribuzione totale per due anni - facebook.com facebook