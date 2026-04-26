Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio sui social media che riguarda la sua situazione con il Napoli. La relazione tra l’attaccante e il club non sembra più essere serena, e nelle ultime settimane sono emersi segnali di tensione. La situazione è diventata oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte non hanno ancora chiarito le rispettive posizioni pubblicamente.

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sta diventando una telenovela di quelle irritanti, perché non si intravede la fine. Tuttavia, le strade dovrebbero separarsi in estate. Nel frattempo, l’ex Inter pubblica un messaggio criptico sui social e alimenta le critiche della propria tifoseria. Lukaku: il messaggio che parla di rottura. La storia Instagram dell’attaccante belga arriva in un momento di tensione dichiarata tra il giocatore e la società partenopea. Non è un semplice post motivazionale: “Proteggere la propria pace non è egoista, è necessario.” Le parole scelte richiamano direttamente il tema della serenità personale, un elemento che difficilmente un calciatore in sintonia col proprio club sentirebbe il bisogno di sottolineare pubblicamente.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku e il Napoli, la pace che non c’è più: l’attaccante parla sui social

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