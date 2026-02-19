Misterioso ospite del laghetto di via Gemona | Udine si ferma e lo immortala sui social

Un grande uccello bianco, arrivato a fine gennaio, sta attirando l’attenzione nei pressi del laghetto di via Gemona a Udine. La sua presenza insolita ha fatto fermare molte persone, alcune rallentano il passo, altre si fermano a scattare foto. L’animale, che si muove con eleganza tra le acque, ha suscitato curiosità tra i passanti e gli appassionati di natura. Sono stati condivisi numerosi scatti sui social media, dove il volatile diventa protagonista di conversazioni e fotografie. La sua presenza continua ad animare il luogo ogni giorno.

C'è chi si ferma apposta per vederlo, chi rallenta il passo e chi estrae subito il telefono. Da fine gennaio, nei pressi del laghetto di via Gemona, un grande uccello bianco è diventato una presenza fissa, attirando curiosi e appassionati che lo hanno fotografato e condiviso centinaia di volte sui social, trasformandolo nella "star" del quartiere. L'esperto Maurizio Zuliani del Centro Recupero Fauna Selvatica conferma: si tratta di un airone bianco maggiore. E la sua presenza in città non è affatto un mistero. A fugare ogni dubbio è proprio Zuliani: "Si tratta di un airone bianco maggiore (Ardea alba), specie ormai diffusa anche nel nostro territorio".