il mercatale sotto i portici di via roma triplica

Dal 1° al 3 maggio, i Portici di via Roma ad Arezzo ospitano una nuova edizione del Mercatale, che quest’anno si presenta con una presenza triplicata rispetto alle precedenti. La manifestazione offre ai visitatori una vasta gamma di prodotti, tra cui prugnoli, formaggi, mieli e marmellate, disponibili nei vari stand all’interno dello spazio sotto i portici. La fiera intende richiamare un pubblico più ampio e favorire la vendita di prodotti locali.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Il Mercatale raddoppia sotto i Portici di via Roma, anzi triplica Dal 1° al 3 maggio arrivano prugnoli, formaggi, mieli e marmellate. A partire da venerdì 1° maggio e per tutto il week end, torna ad Arezzo, sotto i Portici di Via Roma, l'appuntamento mensile con il Mercatale, la rete dei produttori agroalimentari locali, che per l'occasione seguendo la programmazione della Fiera Antiquaria, non solo raddoppia ma triplica i giorni di svolgimento. Da venerdì primo maggio fino a domenica 3 maggio dalle ore 9 alle 19 ci saranno 9 stand con prodotti a chilometro zero: protagoniste di questa edizione di maggio saranno le...🔗 Leggi su Lanazione.it

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MERCATO DI PORTA PORTESE | garimpando (e enloquecendo) em Roma na Itália!!!

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