il medioevo che non passa mai la storia al castello dei ronchi

La macchina del tempo al Castello dei Ronchi. Sabato e domenica, lo splendido scenario del maniero si trasforma in un borgo trecentesco per " 4 Passi nel Medioevo ", iniziativa capace di coniugare divulgazione storica e intrattenimento, giunta alla 21ª edizione. Due giorni di immersione totale nella storia, tra accampamenti militari, mercati d’epoca e spettacolari rievocazioni belliche. Sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 9 alle 19 ci si potrà immergere nel cuore del Medioevo con scene di vita quotidiana nei campi di quel periodo, combattimenti e didattica. Inoltre, in entrambe le giornate, alle 17.30, si potrà assistere alla grande battaglia, con duelli tra fanti e cavalieri con armamenti del 1390.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Le torri medievali di Bologna non caddero nel Medioevo. Le abbatterono nel 1923. E non fu una guerra, né un terremoto. Fu un cantiere. Bologna nel XII secolo era una foresta di pietra: centinaia di torri che i nobili costruivano per mostrare potere, ricchezza, q - facebook.com facebook