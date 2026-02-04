Luigi Barnaba Frigoli porta i lettori nel cuore dell’Italia medievale, mese dopo mese. Con il suo libro

Un viaggio narrativo, mese dopo mese, nel cuore dell’Italia medievale. Con Un anno nel Medioevo (Newton Compton), Luigi Barnaba Frigoli costruisce un affresco solido e coinvolgente che restituisce vitalità a un’epoca troppo spesso ridotta a stereotipo. La prefazione è firmata da Andrea Frediani. Ambientato nel 1299, il libro segue la quotidianità di sei figure emblematiche: contadini, mercanti, monache, nobildonne, soldati e uomini di Chiesa, e propone uno sguardo ravvicinato su usanze, credenze, conflitti, istituzioni e dinamiche sociali del Medioevo italiano. Dalle campagne alle città in fermento, dai palazzi aristocratici ai conventi, fino ai campi di battaglia e ai corridoi del potere ecclesiastico, prende forma un racconto corale che intreccia grande storia e vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altro che secoli bui: il Medioevo come non lo avete mai letto

Approfondimenti su Medioevo Italia

Un post di Christian De Sica rivolto a Milly Carlucci ha suscitato scalpore sui social, attirando l’attenzione del pubblico e generando numerosi commenti.

In questa intervista, Jannik Sinner si presenta in modo autentico, descrivendo il suo outfit e condividendo i rituali che adottano nella sua routine.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Perché DORMIRE era pericoloso nel Medioevo | Storie Noiose per Dormire

Ultime notizie su Medioevo Italia

Argomenti discussi: L’anno accademico parte col bagno di folla. Aula magna in visibilio per la lezione di Barbero; L'Italia è uscita dagli anni bui di Conte; Viterbo punta sul turismo storico, via libera all'adesione all'associazione dei comuni medievali; Per le Alpi è ora di passare dal colonialismo di sfruttamento al colonialismo di popolamento.

Medioevo, altro che secoli bui. Un festival contro i luoghi comuni. Ora scende in campo la StataleVideo-animazioni, podcast, riproduzioni di attività di quell’era, fino alle simulazioni di un’autopsia. L’iniziativa coinvolge studenti e oltre trenta docenti di vari dipartimenti. Si scopre una ... ilgiorno.it

Altro che secoli bui: il Medioevo fu illuminato dai monasteriE nei monasteri benedettini del Medioevo, dove già si tramandavano i capolavori della civiltà antica, spuntò la passione per l’astronomia. Ma perché i monaci guardavano il cielo? Un manoscritto ... avvenire.it

Una storia di un empolese illustre raccontata oltre 5 secoli dopo da un altro empolese. Appuntamento venerdì prossimo alle 17 alla biblioteca 'Renato Fucini' con Empolichescrive #Clebs #empoli - facebook.com facebook