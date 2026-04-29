Martedì sera al Parc des Princes, Psg e Bayern Monaco hanno disputato una partita ricca di reti, terminata con il risultato di 5-4. La sfida ha registrato numeri da record, con un grande divario nei dribbling rispetto alle partite della Serie A. La partita ha visto molte azioni offensive e un punteggio alto, lasciando un segno importante nel calcio europeo.

Martedì sera, al Parc des Princes, Psg e Bayern Monaco hanno dato vita a un 5-4 destinato a restare nella storia. Non è stata una semifinale di Champions League come le altre, bensì un manifesto. Il messaggio? Segnare più dell’avversario. Il dato storico è il primo indizio della straordinarietà di quanto è successo: una semifinale così prolifica non si vedeva dai tempi del 6-3 dell’ Eintracht Francoforte contro i Rangers nella Coppa dei Campioni 1959-60. Ma soprattutto, mai prima d’ora in una semifinale di una grande competizione europea due squadre avevano segnato almeno quattro gol ciascuna. Era successo solo una volta nei quarti di finale di Champions, 4-4 tra Chelsea e Liverpool nel 2009.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il manifesto di Psg-Bayern Monaco: i numeri da record, il divario enorme nei dribbling rispetto alla Serie A

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