Il Milan stabilisce un nuovo record in campionato. La squadra di Pioli ha raggiunto numeri da vera big, riuscendo a mantenere un rendimento che solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund possono pareggiare. Un andamento che sorprende e che conferma la crescita dei rossoneri in questa stagione.

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, i rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri. Il Milan affronterà il Pisa di Oscar Hiljemark venerdì 13 febbraio alle 20:45, un appuntamento da non fallire per mantenere vive le ambizioni scudetto. L'Inter continua a premere sull'acceleratore, dopo il 5-0 rifilato al Sassuolo si trova momentaneamente +8 sul Diavolo, che ha giocato però una partita in meno. Negli ultimi giorni è emerso un dato molto interessante. il Milan ha perso una sola partita in stagione, nei top 5 campionati europei soltanto Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno fatto come i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il dato

