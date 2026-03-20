Il club juventino valuta l'acquisto di Zirkzee del Manchester United, considerando il giocatore come un'opzione secondaria. L'olandese è disponibile a un prezzo molto favorevole, il che ha portato la società a tenerlo in considerazione come possibile rinforzo. La trattativa si concentra principalmente sulla valutazione economica richiesta dal Manchester United per il trasferimento.

Zirkzee Juve, il centravanti olandese resta solo un’alternativa ma il prezzo è molto conveniente. Ecco quanto chiede il Manchester United. La Juve accende i motori per la ricostruzione del reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, oltre ai profili attualmente in cima alla lista dei desideri, sullo sfondo resistono diverse alternative di spessore internazionale. MERCATO JUVE LIVE Una delle più calde porta a Joshua Zirkzee. Il calciatore olandese viene valutato circa 25 milioni di euro dal Manchester United, una cifra che lo rende un’opportunità di mercato estremamente interessante per la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, l’olandese resta solo un’alternativa ma il prezzo è conveniente. Quanto chiede il Manchester United

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