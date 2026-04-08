Manuel Ugarte lascerà il Manchester United al termine di questa stagione. Il centrocampista uruguaiano è vicino a trasferirsi alla Juventus, che si trova in vantaggio rispetto ad altri club interessati. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve, mentre il giocatore si prepara a cambiare squadra dopo aver disputato la sua ultima partita con il club inglese.

E ormai definito il futuro di Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano lascerà il Manchester United al termine della stagione. Diversi club sono pronti a contendersi il cartellino. Tra questi, la Juventus appare in prima fila, ma la concorrenza resta ampia. I motivi dell’addio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club di Old Trafford starebbe valutando l’acquisto di due nuovi profili per la mediana in vista della probabile partenza di alcuni big, tra cui Casemiro. Dopo essere arrivato a giugno 2024 dal Paris Saint-Germain, Ugarte è destinato a lasciare i Red Devils. Per i mesi di maggio e giugno sono stati già fissati dei colloqui tra la dirigenza e il calciatore per definire i costi del trasferimento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ugarte lascia il Manchester United: Juventus in pole per il centrocampista

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