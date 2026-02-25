Il bel tempo resiste ancora | possibile solo qualche nebbia mattutina

Il campo di alta pressione di origine subtropicale ha mantenuto il cielo sereno, riducendo le nebbie mattutine nella regione. Questa condizione si è verificata grazie alla presenza di una vasta area di stabilità atmosferica che blocca le perturbazioni atlantiche. Gli esperti prevedono che il bel tempo continuerà ancora per alcuni giorni, offrendo giornate soleggiate e temperature miti. La situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di nuove perturbazioni provenienti dall’oceano.

Il campo di alta pressione di origine sub tropicale sull'Europa occidentale proteggerà per alcuni giorni anche la nostra regione dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attende pertanto un inizio di settimana caratterizzato da prevalenza di bel tempo, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola innocua e la formazione di nebbie sui settori di pianura nelle ore più fredde. Le temperature, dopo l'aumento del fine settimana, non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di soleggiamento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.