Domenica al Museo di Colle si anima con laboratori creativi gratuiti rivolti a bambini e famiglie. Le visite guidate e le attività pratiche invitano tutti a scoprire i percorsi espositivi in modo divertente e coinvolgente. Una giornata per trascorrere tempo insieme, tra arte e creatività, senza spendere nulla.

Arriva " Weekend al Museo ", laboratori creativi gratuiti per bambine, bambini e famiglie nei musei civici di Colle. Un’iniziativa che invita a riscoprire gli spazi museali come luoghi vivi, aperti alla partecipazione e al dialogo tra generazioni, nel segno di una cultura accessibile e condivisa. Il ciclo di attività educative è promosso dall’associazione LaGorà in collaborazione con Culture Attive, realizzato grazie al contributo del Comune di Colle. Il progetto nasce con l’intento di intrecciare educazione, cultura e sperimentazione, offrendo occasioni di incontro capaci di coinvolgere residenti e visitatori in un’esperienza condivisa, nella quale il museo diventa scenario di relazioni e scoperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsi

Approfondimenti su Weekend Museo

Il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Museo Pietro Griffo offrono un fine settimana dedicato all’archeologia, con visite guidate e laboratori per bambini.

Durante le festività natalizie, musei e siti storici di Palermo offrono visite guidate, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Laboratori didattici per le scuole e famiglie

Ultime notizie su Weekend Museo

Argomenti discussi: Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsi; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio; Cosa fare nel weekend: dalle passeggiate culturali alla scoperta della Rimini sotterranea; Weekend al Museo: il 14 febbraio primo laboratorio per bambini e famiglie.

Al via Weekend al Museo: sabato 14 febbraio primo laboratorio per bambini e famiglieCOLLE DI VAL D'ELSA. Prende il via ‘Weekend al Museo’, il nuovo ciclo di laboratori creativi gratuiti dedicati a bambini e famiglie nei musei civici Sabato dalle ore 11, al Museo Archeologico prende i ... ilcittadinoonline.it

Cosa fare nel weekend a Trapani e provincia: musei gratis, teatro e musicaIl weekend tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio offre in provincia di Trapani un calendario fitto di appuntamenti tra cultura, teatro, musica e archeologia. Dalla Domenica al Museo agli ... tp24.it

Due appuntamenti da non perdere questo weekend al Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo - Genova - Sabato 14 febbraio alle ore 17:00, "#SanValentino a Castello D'Albertis" visita speciale alle luci del tramonto. In occasione della giornata pi - facebook.com facebook