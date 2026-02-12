San Valentino e Carnevale al museo Griffo | due appuntamenti tra miti laboratori e visite a tema

Questo fine settimana il Museo Griffo si anima con due eventi speciali. Si parte con le visite a tema e i laboratori dedicati a San Valentino, poi si passa alle celebrazioni del Carnevale tra maschere e giochi. Un’occasione per scoprire miti antichi e divertirsi in famiglia, immersi nella storia e nella creatività.

Un fine settimana tra archeologia, mito e creatività per celebrare San Valentino e il Carnevale nel cuore della Valle dei Templi. Al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento sono in programma due iniziative promosse dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un viaggio tra storia antica e immaginazione. Sabato 14 febbraio alle ore 16 si terrà la visita guidata “L’amore al tempo degli dei”, un percorso tematico tra le vetrine del museo dedicato alle diverse forme dell’amore nel mondo greco e romano. Condotta dagli operatori archeologi di CoopCulture, l’esperienza permetterà ai partecipanti di osservare da vicino vasi decorati con figure di innamorati, creature mitologiche, guerrieri e divinità, ma anche oggetti della vita quotidiana che raccontano come veniva vissuto il sentimento amoroso oltre 2.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Museo Pietro Griffo offrono un fine settimana dedicato all'archeologia, con visite guidate e laboratori per bambini.

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria ha in programma due eventi speciali per questo periodo.

