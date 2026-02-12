Il Federalismo contro la paura in Malatestiana la presentazione del saggio di Giulio Saputo

Sabato 14 febbraio, alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giulio Saputo,

Sabato 14 febbraio, dalle 10 alle 12, la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ospita la presentazione del libro "Il Federalismo contro la paura" di Giulio Saputo, esponente del Movimento federalista furopeo (Mfe). A discuterne con l'autore, in un incontro promosso dalla sezione Ursula Hirschmann di Cesena, saranno il giornalista Pietro Caruso, vicedirettore del periodico "Unità Europea", e Luisa Trumellini, presidente nazionale del Mfe. Coordinerà i lavori Valentina Maestri, segretaria regionale del Mfe Emilia-Romagna. L'evento è a ingresso libero. Al via la nuova rassegna culturale della banca, si parte con il volume "Lascia che la felicità ti accada" di Ana Maria Sepe e Anna De Simone🔗 Leggi su Cesenatoday.it

