Centrati tre ambi e un terno vinti oltre 23mila euro nel casertano

La fortuna ha sorriso ancora alla Campania con il concorso del 10eLotto e del Lotto. A Cellole, nel Casertano, sono stati centrati tre ambi e un terno, che hanno portato ai vincitori oltre 23 mila euro. La notizia fa il giro del paese, con tanta gente che si dà appuntamento per verificare le schedine e sperare in un colpo di fortuna.

La fortuna sorride alla Campania con l'ultimo concorso del 10eLotto e del Lotto, e tra le località in festa c'è anche Cellole. Nel comune casertano, infatti, in Piazza Aldo Moro sono stati centrati tre ambi e un terno, per un totale di 23.750 euro. La vincita rappresenta uno dei premi più.

