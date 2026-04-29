Il Liverpool ritorna su Beukema il difensore azzurro nel mirino dei Reds
Il Liverpool ha nuovamente manifestato interesse per il difensore azzurro, che già lo scorso gennaio era stato al centro di trattative. La società inglese sembra intenzionata a fare un’offerta durante il mercato estivo per acquisire il calciatore. Il giocatore, attualmente in forza a una squadra italiana, è stato più volte associato a possibili trasferimenti all’estero. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.
Dopo un interesse nello scroso mercato di gennaio, il Liverpool in estate è pronto a riporvarci per Sam Beukema. Il difensore azzurro ha vissuto una stagione tra alti e bassi, senza mai convincere del tutto. In diretta ai microfoni di Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà rilancia l’ipotesi di un possibile addio: “Conte ha voluto fortemente Beukema. Il calciatore è costato ben oltre 30 milioni e utilizzato spesso fuori ruolo. L’ex Bologna è un grande difensore, sta bene a Napoli, di sicuro Slot sarebbe lieto di averlo al Liverpool. Quando fai una richiesta di mercato, devi avere ben chiaro come utilizzare il nuovo acquisto. Altrimenti sei indifendibile e le chiacchiere vengono spazzate via.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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