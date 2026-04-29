Il Liverpool ha nuovamente manifestato interesse per il difensore azzurro, che già lo scorso gennaio era stato al centro di trattative. La società inglese sembra intenzionata a fare un’offerta durante il mercato estivo per acquisire il calciatore. Il giocatore, attualmente in forza a una squadra italiana, è stato più volte associato a possibili trasferimenti all’estero. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Dopo un interesse nello scroso mercato di gennaio, il Liverpool in estate è pronto a riporvarci per Sam Beukema. Il difensore azzurro ha vissuto una stagione tra alti e bassi, senza mai convincere del tutto. In diretta ai microfoni di Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà rilancia l’ipotesi di un possibile addio: “Conte ha voluto fortemente Beukema. Il calciatore è costato ben oltre 30 milioni e utilizzato spesso fuori ruolo. L’ex Bologna è un grande difensore, sta bene a Napoli, di sicuro Slot sarebbe lieto di averlo al Liverpool. Quando fai una richiesta di mercato, devi avere ben chiaro come utilizzare il nuovo acquisto. Altrimenti sei indifendibile e le chiacchiere vengono spazzate via.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Liverpool ritorna su Beukema, il difensore azzurro nel mirino dei Reds

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