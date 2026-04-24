Su Radio 2 la Giornata dell’Europa

Durante una conferenza stampa dedicata alle celebrazioni della Giornata dell’Europa, il direttore di Radio2 ha spiegato che l’obiettivo della radio è far conoscere e condividere i valori europei attraverso le proprie trasmissioni. L’evento si svolge presso l’evento Esperienza Europa – David Sassoli, e prevede vari programmi e iniziative dedicate alla ricorrenza. La giornata si propone di coinvolgere il pubblico in un percorso di approfondimento e riflessione sull’Europa.

ROMA - “La Radio per far sentire l’Europa”. Così Giovanni Alibrandi (foto), direttore di Radio2, alla conferenza stampa per la presentazione delle celebrazioni della Giornata dell’Europa a Esperienza Europa – David Sassoli. “La Radio arriva ovunque, non chiede attenzione esclusiva ma accompagna, entra nelle case, nelle auto, nella vita di tutti noi e proprio per questo, nei momenti complessi come quello che stiamo attraversando, ha una responsabilità in più: quella di tenere insieme le persone”. Giovanni Alibrandi, direttore di Rai Radio2, nel suo intervento questa mattina alla conferenza stampa di lancio delle attività organizzate...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Su Radio 2 la Giornata dell’Europa Putin MINACCIA L'Ue: “Pronto Alla Guerra Con L’Europa”. Notizie correlate Sanremo 2026 alla radio: come seguire il Festival su Rai Radio 2 e Radio 1Come da tradizione, il Festival di Sanremo può contare su una copertura senza precedenti da parte della Rai. Europa federale: Draghi e gli esperti su Radio MateriaIl dibattito sull'assetto istituzionale del continente europeo si prepara ad evolversi con una nuova puntata del programma radiofonico dedicato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Rai per la Giornata Nazionale del Made in Italy; Radio 2: il 24 aprile è Sal Da Vinci Day -; Rai Radio2 a Ronciglione: Ivan Cardia racconta il territorio; Ho rotto con le bugie del passato: Madame si mette a nudo su Radio2 e lancia il suo progetto disincantato. Sal Da Vinci Day su Radio 2ROMA - Oggi Sal Da Vinci sarà protagonista di una giornata speciale su Rai Radio 2: un vero e proprio Sal Da Vinci Day dedicato all’artista, reduce dal ... lopinionista.it Radio Maria. . LIVE:——+ IN COLLEGAMENTO DALLA #GIORDANIA: Santo Rosario Mondiale di Radio Maria per la Pace dal Santuario Nostra Signora di Lourdes - Chiesa Sacro Cuore di Gesù - in Na'ur (a cura di Radio Maria Giordania) facebook La "mia" gloriosa Radio 1 ridotta così... Fa male. x.com