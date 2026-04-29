Il giudice del lavoro ha emesso una sentenza riguardante il licenziamento di un’ex direttrice di un noto hotel. Dopo un procedimento che si è protratto nel tempo, il magistrato ha stabilito che il licenziamento, avvenuto a febbraio 2025, è stato illegittimo e motivato da ragioni ritorsive. La decisione ha portato al reintegro della donna, ponendo fine a una disputa tra la manager e la società di gestione dell’hotel.

GROSSETO Il lungo braccio di ferro tra Simona Tozzi, ex direttrice dell’hotel Airone e la società Tecfin che lo gestice si è concluso ieri con la sentenza del giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha ritenuto illegittimo, e ritorsivo, il licenziamento avvenuto a febbraio 2025. Poco dopo quel novembre 2024 quando la stessa Tozzi aveva depositato un ricorso al Tribunale di Grosseto, accusando la sua parte datoriale di mobbing. La società che gestice il noto hotel si è costituita regolarmente in giudizio, confermando la propria scelta di provvedimenti disciplinari che avevano precedeuto il licenziamento. L’impossibilità di trovare una conciliazione tra le parti ha portato la causa di lavoro davanti al giudice Giuseppe Grosso che ieri ha vergato nero su bianco la sua decisione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il licenziamento è illegittimo. Ex direttrice di un noto hotel viene reintegrata dal giudice

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