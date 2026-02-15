Supermercato sconfitto in tribunale | Test del carrello illegittimo cassiera reintegrata con risarcimento
Il tribunale ha annullato la decisione di un supermercato che aveva licenziato una cassiera dopo averle fatto sostenere il “Test del Carrello”. Il giudice ha stabilito che la prova era illegittima e ha ordinato il reintegro della lavoratrice, con un risarcimento economico. La cassiera, che lavorava nel punto vendita da diversi anni, aveva subito il provvedimento dopo un controllo sui suoi acquisti. Ora, il supermercato dovrà ripagare la dipendente e ripristinare il suo contratto.
Cassiera Licenziata con “Test del Carrello”, Tribunale Ribalta la Decisione: Vince il Diritto alla Difesa. Una cassiera è stata reintegrata nel suo posto di lavoro e risarcita dopo essere stata licenziata a seguito di un controllo a sorpresa che simulava una perdita di merce. Il Tribunale ha giudicato illegittimo il metodo di accusa, basato su una messa in scena volta a dimostrare la sua presunta negligenza, aprendo un dibattito sulle pratiche di vigilanza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di tutelare i diritti dei lavoratori. L’Accusa: Un “Test del Carrello” e le Immagini di Sorveglianza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mascara nascosto nelle castagne, altro test del carrello in Toscana: sospesa senza stipendio una cassiera con 36 anni di esperienza
Pam e test del carrello, nuovo caso: "Mascara nascosto in busta di castagne". Sospesa cassiera con 36 anni di esperienza
Il Como cade e viene sconfitto in casa dalla Fiorentina (2-1), rallentando la corsa Champions
I SEAHAWKS VINCONO IL SUPER BOWL Questa notte si è tenuto l'attesissimo Super Bowl LX, con i Seattle Seahawks che hanno sconfitto i Patriots con un punteggio finale di 29-13, dominando la gara e conquistando il titolo #CorrieredelloSport #SuperB