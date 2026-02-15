Supermercato sconfitto in tribunale | Test del carrello illegittimo cassiera reintegrata con risarcimento

Il tribunale ha annullato la decisione di un supermercato che aveva licenziato una cassiera dopo averle fatto sostenere il “Test del Carrello”. Il giudice ha stabilito che la prova era illegittima e ha ordinato il reintegro della lavoratrice, con un risarcimento economico. La cassiera, che lavorava nel punto vendita da diversi anni, aveva subito il provvedimento dopo un controllo sui suoi acquisti. Ora, il supermercato dovrà ripagare la dipendente e ripristinare il suo contratto.