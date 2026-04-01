Perde il lavoro perché gioca a padel in malattia col dito rotto il giudice a sorpresa | Licenziamento illegittimo

Una dipendente è stata licenziata dopo essere stata sorpresa a giocare a padel durante un periodo di malattia, nonostante avesse un dito rotto. La donna era assente dal lavoro a causa dell'infortunio, ma è stata trovata impegnata in attività ricreative durante il periodo di assenza. Il giudice ha dichiarato il licenziamento illegittimo, stabilendo che non ci sono motivi validi per il suo allontanamento.

Ferrara, 1 aprile 2026 – Viene scoperta a giocare a padel durante la malattia e il datore di lavoro la licenzia. A sorpresa, però, il tribunale dichiara illegittimo il provvedimento, ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Come emerso nel corso del processo, la donna era andata a giocare al di fuori degli orari della visita fiscale e l’attività sportiva intrapresa, pur potendo in astratto avere conseguenze fisiche, non aveva aggravato le sue condizioni di salute né allungato i tempi di recupero. “Questa sentenza segna un precedente – spiega l’avvocato Vincenzo Bellitti, difensore della lavoratrice –. È importante perché fornisce uno spunto su come comportarsi in determinate situazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perde il lavoro perché gioca a padel in malattia col dito rotto, il giudice a sorpresa: “Licenziamento illegittimo” Articoli correlati Leggi anche: Licenziamento per giusta causa illegittimo quando l’attività sportiva in malattia risulta compatibile con la patologia certificata. Cosa hanno deciso i giudici Risarcito il primario di Sara. Il licenziamento era illegittimo. La sorella: "I maltrattamenti? Appello atteso in estate"Un risarcimento da oltre 240mila euro può sembrare una parola definitiva su una vicenda lunga e dolorosa. Full Video: A Miraculous Rescue – Hoang Thi Mai’s 30 Days of Happiness and Healing Contenuti e approfondimenti su Perde il lavoro perché gioca a padel in... Temi più discussi: Perde il lavoro perché gioca a padel in malattia col dito rotto, il giudice a sorpresa: Licenziamento illegittimo; Gen Z, il 90% crede ancora nel lavoro ma il 23,9% si perde prima a scuola; Naspi negata: la trappola dell'accordo per gestire gli esuberi; NASpI e dimissioni in maternità, attenzione a questo dettaglio che cambia tutto. Pensione: quanto si perde davvero se si esce prima dal lavoroPensione prima: esplora le opzioni per lasciare il lavoro anticipatamente e il prezzo da pagare in termini di contributi. investireoggi.it Perché migliaia di ricercatori universitari perderanno il lavoroVista da due parti opposte, dal governo o dai sindacati, la conclusione che sintetizza uno dei problemi più gravi dell’università è identica: ci sono troppi ricercatori precari. Le due possibili ... ilpost.it Un bambino perde un dente da latte: non è una storia di fatine o monetine. È una storia che inizia 580.000 anni fa, in un posto che oggi si chiama Isernia. Nel 2014, durante gli scavi sistematici di Isernia La Pineta, in Molise, è spuntato fuori un reperto che ness - facebook.com facebook Vergogna Italia! Male già in 11, soffre in 10 e perde ai rigori: la Bosnia al Mondiale x.com