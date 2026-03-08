Dai trasporti agli hotel in Cina robot e AI sono già parte della vita quotidiana

In Cina, robot e intelligenza artificiale sono diventati componenti comuni in settori come trasporti e hotel, integrandosi nelle attività quotidiane. Ovunque si scrolli sui social media, i contenuti creati con strumenti di intelligenza artificiale sono ormai frequenti, rendendo spesso difficile riconoscere cosa sia scritto o generato da una macchina e cosa da una persona. La presenza di queste tecnologie si è diffusa rapidamente in diversi ambiti.

Ormai, scrollando su un qualsiasi social network, è diventato sempre più difficile distinguere un contenuto generato con l'intelligenza artificiale da uno vero. Ed è anche normale interagire con bot che ci assistono alla navigazione o ricevere risposte AI durante una ricerca su Google. Ma se da noi lo sviluppo di strumenti un po' ci inquieta, non sembra fare lo stesso in Cina. I dati del sondaggio KPMG mostrano due realtà diverse. Da un lato la Cina, che vede queste nuove tecnologie come un simbolo di progresso, dall'altro noi Occidentali che le vediamo come un pericolo che può, potenzialmente, sostituirci. Il motivo? Sono anni che il governo cinese investe in programmi volti ad ampliarne l'utilizzo e in Cina l'intelligenza artificiale è ormai ovunque.