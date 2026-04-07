La missione Artemis 2 ha concluso il suo giro attorno al lato nascosto della Luna, diventando la prima volta che un equipaggio umano raggiunge questa zona. Quattro astronauti hanno completato l’orbita, portando a termine il primo viaggio umano oltre la linea di massima distanza dalla Terra. È iniziato ora il percorso di rientro alla Terra, dopo aver catturato un’immagine storica della NASA.

Dopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4 astronauti della missione Artemis II hanno completato il giro attorno al lato nascosto della Luna ed è iniziato il viaggio di rientro a casa. La perdita di segnale. Il centro di controllo della missione ha ristabilito il segnale (all’1.30 orario italiano) con l'equipaggio di Artemis II dopo la perdita di contatti programmata durata circa 40 minuti. Gli astronauti hanno ripreso a utilizzare la Deep Space Network (rete internazionale di antenne radio) per mantenere il flusso di comunicazioni e dati scientifici tra lo Spazio e la Terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione Artemis 2: completato il giro nel lato nascosto della Luna. L'immagine storica della Nasa

Missione Artemis 2: completato il giro nel lato nascosto della LunaDopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4...

Missione Artemis 2: gli astronauti hanno completato il giro nel lato nascosto della Luna e rientrano sulla TerraDopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4...

¡HOLA, LUNA! La increíble odisea de la Integrity (Día 5)

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Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion della missione spaziale Artemis II della NASA. Sul suo account @NutellaUSA, il brand ha condiviso il video e commentato: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, port - facebook.com facebook

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