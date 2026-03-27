Italia-Irlanda del Nord Politano si prende la scena | i commenti della stampa

Matteo Politano ha giocato una partita significativa contro l’Irlanda del Nord, contribuendo al risultato della nazionale italiana. La sua prestazione è stata valutata con un voto di 6,5 da parte della stampa, confermando la sua presenza come elemento importante nella formazione azzurra. La sua performance ha attirato l’attenzione dei commentatori sportivi, che hanno analizzato il suo ruolo durante il match.

Matteo Politano trascina l’ Italia con una prestazione solida contro l’ Irlanda del Nord, confermando il suo valore anche in maglia azzurra con una prova da 6,5. Politano: l’esterno che accende il gioco azzurro. L’esterno del Napoli ha firmato l’ assist decisivo per il gol di Tonali, dimostrando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo nei momenti che contano. Il tandem con Barella ha funzionato a intermittenza, con Politano costretto a gestire la pressione costante di Spencer che gli ha limitato gli spazi per il gioco individuale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 1993 ha faticato nella prima metà di gara, ma poi ha accelerato il ritmo, sganciandosi sulla fascia con quella velocità che lo contraddistingue anche al Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia-Irlanda del Nord, Politano si prende la scena: i commenti della stampa Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord: Gattuso recupera Mancini, Politano e CalafioriGennaro Gattuso rompe il silenzio dal ritiro di Coverciano e blinda l’infermeria azzurra in vista del match contro l’Irlanda del Nord. Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: giocano Politano e Kean (in panchina Pio Esposito) Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord Politano si... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Playoff Mondiali 2026, Italia Irlanda: quando si gioca dove vedere la partita, i precedenti. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0: video, gol e highlightsPrimo atto della missione Mondiale completato. L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale. Partita bloccata all'inizio come temuto, poi ripresa di grande ritmo per l'Italia: tante occasion ... sport.sky.it #Locatelli svela cosa ha detto Gattuso all’intervallo di Italia-Irlanda del Nord. VIDEO #SkySport x.com Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e assist per Tonali, grande prova di Politano. Martedì la finale contro la Bosnia Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook