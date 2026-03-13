La Formula 1 potrebbe cancellare i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita dopo il Gran Premio del Giappone, previsto a fine mese. Se questa decisione verrà confermata, il campionato potrebbe fermarsi fino ai primi di maggio, lasciando il calendario senza queste tappe. La situazione attuale riguarda le disposizioni e le risposte della federazione e degli organizzatori.

AGI - Dopo il Gran Premio del Giappone di fine mese, la Formula Uno rischia di restare ferma fino ai primi di maggio. Secondo "Sky Sport Deutschland", alla luce della situazione in Medio Oriente, il circus avrebbe deciso di cancellare i Gp previsti in Bahrein (12 aprile) e Arabia Saudita (19 aprile). Gare che non potranno essere recuperate visto il calendario fitto, con la F1 che dopo Suzuka ripartirebbe così direttamente da Miami nel weekend dell'1-3 maggio. Restano invece per il momento confermate le tappe in Qatar e Abu Dhabi, in programma rispettivamente il 29 novembre e il 6 dicembre, che chiuderanno la stagione. Decisione accelerata e costi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Formula 1 verso la cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia Saudita

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