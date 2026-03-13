formula 1 verso la cancellazione dei gp di bahrein e arabia saudita

La Formula 1 sta considerando di cancellare i Gran Premi in programma il prossimo mese in Bahrein e Arabia Saudita a causa della guerra in corso nel Medio Oriente. La decisione si basa sulle valutazioni degli organizzatori e delle autorità competenti, che stanno monitorando la situazione nella regione. Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente cambiamenti al calendario delle corse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La guerra in Medio Oriente cambia il calendario. La Formula 1 starebbe valutando la cancellazione dei Gran Premi previsti il prossimo mese in Bahrein e Arabia Saudita a causa della guerra in corso nel Medio Oriente. Se la decisione verrà confermata, il calendario del mondiale subirà uno stop di circa un mese, lasciando un vuoto tra le gare programmate. Il nodo principale riguarda i tempi logistici: le vetture e tutto il materiale necessario alle gare dovrebbero iniziare il trasporto verso il Golfo già a metà della prossima settimana, imponendo quindi una scadenza ravvicinata per la decisione definitiva. La decisione nelle mani dei vertici della F1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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