Il giro dell' Oco

Durante la festa dei lavoratori, si è svolta una celebrazione che ha visto la partecipazione di molte persone. L'evento ha incluso un brindisi con il vino prodotto dall'azienda Fasoli Gino, accompagnato da cibo, musica e una partita di beach volley. La manifestazione si è svolta in un ambiente all'aperto, offrendo momenti di socializzazione e svago ai presenti.

Brinda con Apollo alla festa dei lavoratori. Ti aspettano i vini Fasoli Gino, buon cibo, musica e beach volley.? dalle 11 alle 17?? 30 euro ingresso con cibo e 1 calice di vinoMagari Estates Hotel, Via Lauretana 1, 37030 Colognola ai Colli VR. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN.🔗 Leggi su Veronasera.it Il nuovo membro dello Snack Club #tiktok Notizie correlate Mario Giro a TPI: “Vi racconto il risveglio dell’Africa”“Un tempo i poteri coloniali si davano battaglia per il controllo dei territori africani. Giro d’Italia, torna il Giro-E: 18 tappe in e-bike alla scoperta del Bel PaeseDiciotto tappe su e giù per l’Italia, per una esperienza sempre più spumeggiante.