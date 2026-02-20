Mario Giro a TPI | Vi racconto il risveglio dell’Africa

Mario Giro, 67 anni, ha spiegato a TPI come il risveglio dell’Africa stia trasformando le sue economie. Giro ha sottolineato che i giovani africani stanno avviando nuove imprese e creando posti di lavoro, grazie anche a investimenti stranieri. Ha raccontato di aver visitato diversi paesi del continente, notando una crescita rapida nel settore delle tecnologie e delle infrastrutture. La sua testimonianza rivela come il continente stia vivendo una fase di forte cambiamento, con effetti concreti sulla vita quotidiana delle persone. Giro ha poi aggiunto che questa evoluzione richiede attenzione e collaborazione internazionale.

Mario Giro, 67 anni, è lo storico responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio. Dal 2013 al 2018 è stato viceministro degli Esteri con i governi Letta, Renzi e Gentiloni. In Italia poche persone conoscono l'Africa meglio di lui. L'ordine liberale che ha retto il mondo per ottant'anni sembra giunto al tramonto. Da dove nasce questo declino? «Essenzialmente da due fattori. Da un lato, l'iper-liberismo selvaggio da cui ci siamo lasciati trascinare, che ha provocato un aumento delle diseguaglianze e, di conseguenza, ha accresciuto il rancore sociale nel mondo. Dall'altro lato, il fatto che noi occidentali abbiamo usato spesso un doppio standard nel reagire a situazioni e crisi politiche: questo oggi ci viene rinfacciato.