Il gioco del falso

Il caso Nicole Minetti ha due versioni: una basata sui documenti raccolti e sui passaggi legali, e un’altra che coinvolge dichiarazioni e testimonianze. La vicenda riguarda l’indagine su presunte irregolarità e comportamenti illeciti, con l’individuazione di alcuni soggetti coinvolti. Le autorità hanno acquisito materiale e ascoltato testimoni, mentre gli avvocati si preparano a presentare le proprie tesi in aula. La procedura giudiziaria è in corso e si attende una decisione finale.

Il caso Nicole Minetti ha due versioni: quella che poggia sui documenti e i vari passaggi del dossier, fino alla decisione di concedere la grazia presa dal Capo dello Stato sulla base dell’istruttoria svolta dalla magistratura; quella che emerge dal racconto del Fatto Quotidiano che finora è tutta da provare e da 48 ore è sottoposta a indagine. In mezzo, c’è qualcosa di sfuggente, insidioso, la costruzione di un clima di sospetto sul Quirinale e il ministro di Grazia e Giustizia. Non faccio parte del folto gruppo di giornalisti che vedono trame oscure ovunque, provo a guardare con freddezza i fatti. La notizia in Italia monta come la panna grazie a una singolare accoppiata: un servizio della trasmissione “Mi manda Rai3” anticipato dal Fatto Quotidiano il 10 aprile scorso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il gioco del falso INDOVINA L’OGGETTO con quel falso di DADDA! Notizie correlate Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio GiocoDal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del... Leggi anche: Se l'elezione del n°1 del calcio sembra il grande gioco del Quirinale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pesante passo falso interno del Villa Musone. Pari esterno per il CSI; Claudio Lolli e il falso movimento di una generazione di ex; Eccellenza TAA. Passo falso per il Levico Terme; Il falso cancelliere tradito dalle indagini: incastrato il baby truffatore che ha ripulito un'anziana. Salve a tutti, ho un dubbio sulla questione DRM. Acquisto un gioco. Mi passa la voglia di giocare e non accendo la PS per 2 mesi. Torno a giocare dopo… facciamo 2 mesi e mezzo. Coincidenza: manca la rete internet e non posso collegarmi ai server —> il gi - facebook.com facebook Gioco di specchi e di colori sono secchi ma belli i fiori #istantaneeDa @VillaArconati @VilleAperteMB #inLombardia #ThePhotoHour #scritturebrevi x.com