Se l' elezione del n°1 del calcio sembra il grande gioco del Quirinale

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio richiama, per alcuni aspetti, le dinamiche di un grande gioco politico. Tra candidati che si presentano con diverse esperienze e ruoli, alcuni hanno già ricoperto incarichi istituzionali o hanno avuto passaggi in Parlamento. La competizione vede protagonisti vari esponenti del mondo sportivo e politico, con scelte e mosse che si susseguono in un clima di attesa e discussione pubblica.

La corsa per la presidenza della Figc come il grande gioco del Quirinale. C'è chi entra capo dello Stato ed esce come parlamentare semplice. È capitato a nomi illustri della storia della Repubblica italiana. Da Amintore Fanfani ad Aldo Moro, da Giuliano Amato a Romano Prodi. E per ultimo a mister Bce, Mario Draghi. Ragion per cui chi è aduso alle questioni di palazzo associa il conclave della Federazione gioco calcio alle manovre per scalare l'alto Colle. Il prontuario di chi ambisce alla prima carica dello Stato deve essere seguito alla virgola, altrimenti il rischio di essere impallinati è alto. Sparire dai radar, è il primo comandamento, figurarsi rilasciare interviste.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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