Se l' elezione del n°1 del calcio sembra il grande gioco del Quirinale

La corsa per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio richiama, per alcuni aspetti, le dinamiche di un grande gioco politico. Tra candidati che si presentano con diverse esperienze e ruoli, alcuni hanno già ricoperto incarichi istituzionali o hanno avuto passaggi in Parlamento. La competizione vede protagonisti vari esponenti del mondo sportivo e politico, con scelte e mosse che si susseguono in un clima di attesa e discussione pubblica.

La corsa per la presidenza della Figc come il grande gioco del Quirinale. C'è chi entra capo dello Stato ed esce come parlamentare semplice. È capitato a nomi illustri della storia della Repubblica italiana. Da Amintore Fanfani ad Aldo Moro, da Giuliano Amato a Romano Prodi. E per ultimo a mister Bce, Mario Draghi. Ragion per cui chi è aduso alle questioni di palazzo associa il conclave della Federazione gioco calcio alle manovre per scalare l'alto Colle. Il prontuario di chi ambisce alla prima carica dello Stato deve essere seguito alla virgola, altrimenti il rischio di essere impallinati è alto. Sparire dai radar, è il primo comandamento, figurarsi rilasciare interviste.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se l'elezione del n°1 del calcio sembra il grande gioco del Quirinale Notizie correlate Leggi anche: Marchegiani e il calcio del VAR: «Così si perde il senso del gioco» Leggi anche: Grande Fratello Vip, stasera l’elezione del primo finalista: anticipazioni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Se l'elezione del n°1 del calcio sembra il grande gioco del Quirinale; Rai, la maggioranza valuta il rimpasto per mandare un segnale al Quirinale. Ma la presidenza non si sblocca; Il Quirinale, la partita decisiva che la sinistra non può permettersi di perdere; Ungheria, le reazioni alla sconfitta di Orbán. Von der Leyen: Il cuore dell'Europa batte più forte. Zelensky: Clamorosa vittoria di Magyar, pronti a collaborare. Draghi al colle. Why not? Girotondo sulla proposta del FoglioScommettere sull'ex presidente della Bce come premier per due anni e poi chissà o puntare forte sulla strada quirinalizia facendo un passo verso una repubblica presidenziale? ilfoglio.it L'elezione del Presidente14:18 E ora sette anni scoppiettanti. 14:31 Se M è così sobrio, e se il Quirinale costa piú di Buckingham Palace, non sarebbe male - detto con rispetto - che diventasse il Louvre italiano, con il ... corriere.it AMUS AL QUIRINALE, UNA GIORNATA CHE RAFFORZA LA VOCE DEL PERSONALE - Ci sono appuntamenti che non rappresentano soltanto una presenza simbolica, ma diventano il segno concreto di un riconoscimento importante. Nella giornata del 15 a - facebook.com facebook Il presidente ucraino Zelensky ricevuto al Quirinale. Il Capo dello Stato: "L'Italia sarà sempre al vostro fianco" x.com