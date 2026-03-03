Pankration la Puglia al 1° posto sul podio U15 e al 3° posto sul podio U13 con l' Artagon Foggia
Il 1° marzo si è svolto in provincia di Salerno il Campionato Italiano di Pankration Athlima Fijlkam, organizzato dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. All’evento hanno partecipato diverse squadre italiane, tra cui l’Artagon Foggia, che ha conquistato il primo posto nella categoria U15 e il terzo posto in quella U13. La competizione ha coinvolto atleti provenienti da varie regioni italiane.
