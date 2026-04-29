Il furgone sospetto nasconde una sorpresa | 71 chili di cocaina purissima

Un'operazione di polizia ha portato al sequestro di 71 chili di cocaina purissima nascosti all’interno di un furgone sospetto. L’intervento si è svolto senza inseguimenti o azioni violente, grazie a un’attenta attività di verifica. La scoperta è avvenuta in una zona industriale di una cittadina toscana, dove le forze dell’ordine hanno fermato e controllato il veicolo. Il carico di droga è stato sequestrato e il conducente è stato arrestato.

Camaiore (Lucca), 29 aprile 2026 – Una brillante operazione dettata dall’intuito e dall’esperienza, stavolta senza bisogno di inseguimenti spericolati lungo le strade. Ma alla fine il bilancio è quello dei “colpi grossi”: la bellezza di 71 chili di cocaina sequestrati. L’importante sequestro risale alla mattina di venerdì, ma ne è stata data notizia solo ora. Poco dopo le 10 di quel venerdì una pattuglia della sottosezione di Viareggio della polizia stradale stava effettuando uno dei consueti controlli lungo l’autostrada A12. E’ piuttosto usuale infatti vedere i poliziotti all’uscita della Bretella a controllare il transito; solo che, quella mattina, tra i mezzi fermati tra Camaiore e Viareggio c’era un furgone bianco piuttosto strano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il furgone sospetto nasconde una sorpresa: 71 chili di cocaina purissima Notizie correlate Leggi anche: In casa aveva 8 chili (79 panetti) di hashish... ma anche cocaina purissima: arrestato 28enne Il trucco di piombo e spezie fallisce: tra i mobili di lusso spuntano 65 chili di cocaina purissimaLa Spezia, 17 aprile 2026 – In quel container che in teoria doveva trasportare mobili e arredi in legno pregiato per la casa c’erano 65 chili di...