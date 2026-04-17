Il trucco di piombo e spezie fallisce | tra i mobili di lusso spuntano 65 chili di cocaina purissima

Un container destinato a trasportare mobili di lusso si è rivelato essere un nascondiglio per una grossa quantità di droga. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno scoperto 65 chili di cocaina purissima nascosta tra gli arredi in legno. La scoperta è avvenuta nella zona portuale di una città italiana, dove il container era in attesa di essere consegnato. L’indagine è ancora in corso per identificare i responsabili.

La Spezia, 17 aprile 2026 – In quel container che in teoria doveva trasportare mobili e arredi in legno pregiato per la casa c’erano 65 chili di cocaina purissima. La scoperta e l’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza e dal personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli della Spezia. Il carico di droga, che era stato suddiviso in panetti e occultato nel container, è stato dunque sequestrato dai miliari. I sospetti verso quel carico. In particolare, al momento del controllo i finanzieri e il personale Adm si sono insospettiti, sia per la provenienza del carico, sia per il fatto che l’indirizzo di destinazione finale, fuori dal territorio spezzino, non avesse alcuna attinenza con la tipologia di merce dichiarata all’importazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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