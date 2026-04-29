Il fuoco divora il magazzino di un agricoltore e assedia una ditta di rifiuti | è giallo a Canicattì

Nella zona industriale di Canicattì, un incendio ha interessato un magazzino di proprietà di un agricoltore, con le fiamme che hanno causato danni significativi alla struttura. Contestualmente, un altro incendio ha coinvolto un deposito di rifiuti nelle vicinanze, portando i vigili del fuoco ad intervenire su entrambe le situazioni. Durante le operazioni, non sono state trovate tracce di sostanze infiammabili, ma sono stati riscontrati forzature su porte e finestre.