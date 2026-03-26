A fine marzo 2026, la polizia locale di Alpignano ha denunciato un agricoltore dopo aver scoperto che aveva dato fuoco a un mucchio di rifiuti, compresi materiali plastici, sul suo terreno. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure legali nei confronti dell'uomo.

A fine marzo 2026 la polizia locale di Alpignano ha identificato e denunciato un agricoltore per un rogo illecito di rifiuti, tra cui anche materiali plastici. Un’intensa colonna di fumo nero e dall'odore irrespirabile che si stagliava sopra l’area agricola di via Caselette ha fatto scattare l'intervento degli agenti, che hanno sorpreso l'uomo mentre alimentava l'incendio all’interno della propria tenuta. Deve rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti. L'intera area interessata dal rogo e i residui carbonizzati sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo sarà obbligato a procedere alla completa bonifica del sito e al corretto smaltimento dei residui di combustione a norma di legge. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Dà fuoco a un mucchio di rifiuti (anche plastici) sul suo terreno: agricoltore denunciato ad Alpignano

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