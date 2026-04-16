Finti sms sulla Tari allarme truffa a Como | Non cliccate e non contattate questo numero

A Como sono stati segnalati diversi casi di cittadini che hanno ricevuto sms sospetti riguardanti la Tari, la tassa sui rifiuti. I messaggi invitano a effettuare pagamenti o a verificare eventuali irregolarità, ma sono stati identificati come truffe. Le autorità raccomandano di non cliccare sui link o contattare i numeri indicati nei messaggi e di prestare attenzione a eventuali tentativi di frode di questo tipo.

Allarme truffe a Como per una serie di sms ingannevoli legati alla Tari, la tassa sui rifiuti. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di messaggi sospetti che invitano a effettuare pagamenti o a verificare presunte posizioni irregolari.Dal Comune chiariscono subito che.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Truffa Tari ad Albenga: allarme SMS, attenzione ai finti sollecitiDiversi residenti di Albenga hanno ricevuto messaggi sul cellulare che simulano solleciti per il pagamento della tassa sui rifiuti, spingendo... Truffa Tari via SMS: allarme a Isola del Liri, attenzione ai finti debitiI cittadini di Isola del Liri devono prestare estrema cautela dopo che l’amministrazione locale ha rilevato la circolazione di messaggi fraudolenti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Attenzione: falsi SMS su pagamento TARI; Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffa; Falsi sms su pagamenti Tari: allerta anche da Meda e Limbiate; Anche a Sarroch falsi sms sulla Tari, il Comune: Non rispondete. Finti sms sulla Tari, allerta truffe a ComoNegli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di sms relativi a presunti pagamenti non effettuati della tassa rifiuti (Tari). Si tratta, come chiarito dal Comune di Como, di comun ... ciaocomo.it Castroreale, truffa sms sulla TARI: il Comune allerta i cittadiniL’Amministrazione Comunale di Castroreale lancia un avviso urgente alla cittadinanza dopo diverse segnalazioni di messaggi fraudolenti legati al pagamento della TARI. Secondo quanto comunicato, numero ... 24live.it FINTI CARABINIERI MINACCIANO DI ARRESTARE UN'ANZIANA PER SOTTRARLE I PREZIOSI I Carabinieri delle Compagnie di Castel Gandolfo e Velletri hanno arrestato un 35enne italiano, con precedenti di Napoli, gravemente indiziato del reato di tent - facebook.com facebook Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gay x.com