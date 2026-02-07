Truffa del finto pedaggio autostradale questo SMS ti svuota il conto | occhio allo smishing

Un’operazione di truffa via SMS sta facendo preoccupare molti automobilisti. I messaggi falsi arrivano come avvisi di pedaggi autostradali non pagati e sembrano provenire da fonti ufficiali. Chi li riceve si trova a rischio di fornire dati personali e di perdere soldi, perché gli hacker cercano di indurli a pagare falsi importi. È importante stare attenti e non cliccare su link sospetti, perché questa truffa sta già colpendo diverse persone in tutta Italia.

Falsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a eseguire pagamenti fraudolenti. È questo l’ultimo diffuso tentativo di truffa, chiamato “smishing”. Sono numerosi i casi segnalati nelle ultime settimane. I truffatori sfruttando la familiarità degli automobilisti con i pagamenti digitali e la paura di sanzioni o addebiti. Come sempre, bisogna prestare estrema attenzione al mittente e alla formattazione del messaggio, altrimenti si rischiano ingenti danni economici e furti di identità. Cos’è la truffa dei “finti pedaggi” e come avviene. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La truffa del pedaggio fantasma in autostrada si diffonde attraverso sms ingannevoli, che avvisano di un presunto pagamento non saldato.

