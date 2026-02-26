Lexus ES debutta la versione elettrica Arriva nella seconda metà del 2026

A metà del 2026 arriverà una nuova versione della Lexus ES, questa volta completamente elettrica. La berlina giapponese si prepara a un importante aggiornamento, segnando un passo avanti nel suo percorso di innovazione. La settima generazione si arricchisce così di una proposta più sostenibile, pronta a confrontarsi con le nuove esigenze del mercato.

La Lexus ES si rinnova con un progetto che segna un passaggio importante per la berlina del marchio giapponese, giunta alla settima generazione. Dopo oltre 35 anni di storia, il modello viene reinterpretato in chiave elettrificata, mantenendo gli elementi distintivi che ne hanno definito l’identità. La nuova ES sarà proposta infatti, per la prima volta, anche con un motore 100% elettrico. In Italia l’arrivo è previsto nella seconda metà del 2026, insieme a una versione Full Hybrid, in linea con l’approccio multi-tecnologico adottato da Lexus. Il linguaggio stilistico segue il concetto “Clean Tech & Elegance”, che combina soluzioni formali ispirate alla tecnologia con un’impostazione orientata al minimalismo e alla qualità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

