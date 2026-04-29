Il fenomeno Fantacalcio approda all' università di Napoli | convegno di due giorni sul tema alla Federico II

Saranno dedicati due giorni al convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'università degli studi di Napoli Federico II, dal titolo "Fantacalcio: mutamenti dell'industria e delle culture sportive nell'era digitale". L'appuntamento è per il 4 maggio 2026 nell’aula A2 in via.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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