Napoli inaugurato ARCA il centro di ricerca d' avanguardia sull' Agritech all' Università Federico II

È stato inaugurato a Napoli il centro di ricerca ARCA, situato presso l'Università Federico II. Il Centro Nazionale Agritech ha aperto ufficialmente il nuovo spazio dedicato all'innovazione nel settore agricolo. ARCA, acronimo di Agritech Research Center Arena, è stato progettato per svolgere attività di ricerca avanzata. L'apertura del centro rappresenta un passo importante per la sperimentazione di nuove tecnologie applicate all'agricoltura.

Il Centro Nazionale Agritech inaugura il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena) per le tecnologie dell’agroalimentare, che ha il compito di testare soluzioni da trasferire alle aziende, un’infrastruttura ideata con l’intento di accorciare la distanza tra mondo istituzionale universitario e imprese. Si tratta di una struttura che si sviluppa su cinque livelli all’interno del Polo Universitario Federico II di Napoli Est. Un’area interamente recuperata che ora è dotata di strumenti di ultimissima generazione in grado di favorire lo sviluppo del settore agroalimentare nazionale attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate in grado di incidere e testare fattori quali microclimi controllati, sensoristica avanzata, coltivazioni fuori suolo, aeroponica e acquaponica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, inaugurato ARCA il centro di ricerca d'avanguardia sull'Agritech all'Università Federico II Agritech, ricerca e imprese partner nel distretto ArcaNapoli si prepara ad accogliere la fase conclusiva di uno dei programmi più articolati dedicati alla ricerca applicata all’agroalimentare. Agritech, giovedì 9 aprile a Napoli l’inaugurazione del Dimostratore ARCANel Polo Universitario di San Giovanni l’evento conclusivo delle attività del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura. Temi più discussi: Agritech, giovedì a Napoli l'inaugurazione del Dimostratore ARCA; Inaugurato il Dimostratore ARCA a San Giovanni a Teduccio; PNRR - Domani a Napoli Centro nazionale Agritech inaugura dimostratore Arca; Agritech Revolution a Napoli: il 9 e 10 aprile al Polo di San Giovanni a Teduccio l'evento che chiude un ciclo di ricerca nazionale. Napoli, inaugurato ARCA il centro di ricerca d'avanguardia sull'Agritech all'Università Federico II(LaPresse) Il Centro Nazionale Agritech inaugura il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena) per le tecnologie dell'agroalimentare, che ... stream24.ilsole24ore.com Il Centro Nazionale Agritech inaugura il Dimostratore ARCAMomento centrale della manifestazione è l’inaugurazione del Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), giovedì 9 aprile: una struttura di cinque ... napolivillage.com Sostenibilità e patrimonio culturale, sfida tra innovazione e tutela. Università Federico II e CNR-ITC a confronto sulle strategie future #ANSA x.com Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II augura a tutta la comunità una serena Pasqua. Un momento di pausa e riflessione, per ripartire con rinnovato impegno nel percorso accademico e professionale. Che i valori di - facebook.com facebook