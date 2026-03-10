Col Fantacalcio la visione del calcio non è più passiva | è un fenomeno sociologico e infatti se n’è parlato alla Federico II

Il Fantacalcio sta cambiando il modo di vivere il calcio: non si tratta più solo di seguire le partite, ma di partecipare attivamente creando formazioni e confrontandosi con altri appassionati. Di questo si è discusso recentemente durante un evento all’università Federico II, dove esperti e tifosi hanno analizzato come questo gioco abbia influenzato il rapporto tra pubblico e sport. La presenza del Fantacalcio sta diventando sempre più radicata tra gli appassionati di calcio.

Il Fantacalcio va inquadrato nel contesto dei fantasy sport americani, arricchito dalla genialità italiana. Dilata il tempo del calcio lungo l'intera settimana. Il campionato continua nelle aste, nelle chat, nei meme, nelle accuse di furto, nelle trattative, nelle pagelle, nei podcast, nei "chi metto?". C'è un modo semplice per capire quanto il Fantacalcio abbia trasformato il calcio: immaginare una domenica di Serie A senza di lui. Resterebbero i tifosi delle singole squadre, certo. Ma sparirebbe quella platea trasversale che guarda partite che non riguardano la propria squadra, che esulta per un assist del terzino dell'Empoli o impreca per un'ammonizione del centrocampista dell'Udinese.