Re Carlo III di Gran Bretagna ha preso la parola davanti al Congresso americano accompagnato dalla regina Camilla. Durante il suo intervento, ha sottolineato la volontà di sostenere Kiev, facendo riferimento alle origini condivise tra la democrazia anglo-americana e i valori dei due Paesi. Il sovrano si è presentato con un sorriso, in un momento solenne, ribadendo l’intenzione di continuare a offrire aiuto alla città ucraina.

di Giampaolo Pioli WASHINGTON Solenne e sorridente, con la regina Camilla al suo fianco, re Carlo III di Gran Bretagna ha arringato il Congresso americano richiamando le radici comuni della democrazia anglo-americana e i valori condivisi tra i due Paesi. Ma soprattutto il sovrano ha sottolineato il legame speciale che unisce Stati Uniti e Regno Unito, definito "unico e resiliente" nonostante la differenza di storia e di età tra le due nazioni. Davanti a un Congresso entusiasta, ieri Carlo ha ricevuto lunghi applausi in un clima di ritrovata sintonia, smussando le tensioni che degli ultimi mesi. E ironicamente ha citato Oscar Wilde: "Non abbiamo nulla in comune tranne la lingua".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il discorso del re. Carlo arringa il Congresso: "Risoluti ad aiutare Kiev"

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