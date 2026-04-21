A New York si è tenuta la prima del film Il Diavolo Veste Prada 2, con protagonisti che hanno sfoggiato look più audaci e glamour rispetto alle apparizioni precedenti. La premiere ha attirato l’attenzione per le scelte di stile dei personaggi, che si sono presentati con abiti più ricchi e dettagli più vistosi. La serata ha visto numerosi ospiti indossare outfit eleganti, riflettendo un’atmosfera di grande attenzione alla moda e al fascino visivo.

Cambio di ruoli, cambio d’abiti.Ieri New York ha proseguito la maratona di premiere del Diavolo Veste Prada 2iniziatada Città del Messicopoco tempo fa. L’evento nella Grande Mela è stato in grado di far fare un vero e proprio tuffo nel passato, tanto che sono stati molti ad aver notato ledifferenze rispetto al cult prodotto venti anni fa. A giudicare daifit dei protagonisti del sequel più atteso dell’anno, la seconda pellicola sembra aver letteralmentetrasformato i personaggi che nel 2006 recitavano nel film. Si parte dalla carriera di Emily Blunt, l’attrice da assistente di Miranda diventa capo di un marchio di lusso e ha in mano le chiavi del sostegno economico che serve a Runway per sopravvivere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2: la premiere di New York porta con sè cambi di look più audaci e glamour

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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