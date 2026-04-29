Come in tutte le sale cinematografiche italiane anche il Cinema Apollo, oggi, proietterà in anteprima ‘ Il diavolo veste Prada 2 ’, che riporta sul grande schermo il cast originale insieme a nuovi personaggi. A vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway ne ‘ Il Diavolo Veste Prada 2 ’, il tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. Il film è diretto da David Frankel, scritto da Aline Brosh McKenna e prodotto da Wendy Finerman, mentre Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna sono gli executive producer.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il diavolo veste Prada 2’, l’anteprima con lo show di venti ballerini

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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