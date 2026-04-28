diavolo veste prada anteprima con le clienti

Una serata al cinema, al multisala del centro Ligabue a Gualtieri, per assistere in compagnia alla prima visione del film ’Il diavolo veste Prada 2’, per un evento che vedrà spettatrici le clienti di due negozi di abbigliamento di Guastalla. Le titolari di ’Dream’ e ’Intimamente da Paola’, di via Pieve, hanno voluto riunire le clienti, aderenti alle rispettive chat social, per assistere insieme alla proiezione. "Due negozi del paese che creano un momento di insieme con le clienti. Ci è sembrata una bella idea – spiega Elisa Bacchiavini di Dream – che ha coinvolto da subito tante persone. Riempiremo la sala di proiezione con almeno 150-160 prenotazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Teaser Trailer | IT

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