“Straight the Pose” e riparte il mondo di Runway a suon di musica, colori e moda hout cuture. Il Diavolo veste Prada 2 ha avuto ufficialmente la sua premiere mondiale a New York. Le star del film hanno sfilato sul tappeto rosso del Lincoln Center sotto un bagno di flash e l’entusiasmo del pubblico presente. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci erano presenti all’evento e hanno sfilato in passerella, riunendosi dopo vent’anni con il cast originale. Tra i presenti figuravano anche Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, il regista David Frankel, la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e molti altri. Pronti alla sala!.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il Diavolo veste Prada 2’ a New York: reportage dell’anteprima mondiale

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