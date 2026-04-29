«Tu credi che questa sia semplicemente una rivista. Questa non è semplicemente una rivista. questo è un luminoso faro di speranza per. non lo so. diciamo un ragazzino che cresce a Rhode Island con sei fratelli, che fa finta di andare a calcio mentre invece va a scuola di cucito e legge Runway sotto le coperte di notte con una torcia!». Con queste parole, vent’anni fa, il buon Nigel provava a scrollare dalle spalle della neolaureata Andrea qualsiasi forma di pregiudizio su Runway, ben lontana dall’essere un semplice magazine, e la sensazione, guardando Il Diavolo veste Prada 2, è che David Frankel abbia riascoltato più e più volte questo discorso, prima di mettersi al lavoro sulla sceneggiatura del secondo capitolo del cult movie del 2006.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Il Diavolo veste Prada 2”, la recensione: nell’era dei social, la vera “avanguardia pura” è la creatività

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Teaser Trailer | IT

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