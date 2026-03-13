Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura! | Il Diavolo Veste Prada torna al cinema

Sono aperte le prevendite per il sequel di “Il Diavolo Veste Prada”, il film che ha segnato il panorama del cinema di moda degli anni Duemila. Il cast originale torna sul grande schermo, mentre una nuova generazione si prepara ad entrare nel mondo di Runway. La pellicola promette di portare nuovamente in scena l’approccio innovativo e il look floreale associato alla primavera.

Prevendite aperte per il sequel del cult che ha definito il glamour degli anni Duemila, con il ritorno del cast originale e una nuova generazione pronta a entrare nel mondo di Runway “Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!”. È impossibile non sentire l’eco della voce tagliente di Miranda Priestly leggendo questa frase diventata ormai un simbolo della cultura pop. Il sequel riunisce i protagonisti che hanno reso iconico il primo film del 2006. Meryl Streep torna nei panni dell’impeccabile e temutissima Miranda Priestly, affiancata da Anne Hathaway che riprende il ruolo di Andy Sachs, mentre Emily Blunt e Stanley Tucci ritornano rispettivamente come Emily Charlton e Nigel, personaggi che nel tempo sono diventati veri riferimenti per gli appassionati di moda e cinema. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Qui l’interesse per la moda è essenziale. Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema il 29 Aprile.

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