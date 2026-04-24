“Strike a pose”. Sulle note dei brani più celebri delDiavolo Veste Prada, vip e vippettini si fermano sul tappeto rosso per posare dinanzi ai fotografi. Abiti lunghi, scollature, tailleur, minidress. Non c’è un dress code a dominare la serata dedicata a uno dei cult più iconici degli ultimi vent’anni. E oggi si torna lì, dove tutto era rimasto in sospeso. Il sequel arriva con la sicurezza di chi sa già di essere atteso: quasi a sussurrare“ti sono mancato?”, con quell’allure provocatoria che ricorda le dinamiche di Gossip Girl. Una riapparizione che non ha bisogno di presentazioni ma solo di stile.Tra anteprime e passerelle internazionali, la promozione ha alimentato attesa e curiosità trasformando ogni premiere in un evento mediatico da prima pagina.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2, i look della premiere milanese? “Avanguardia”

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